Dezastrul ecologic la Edineț: Ce spune autoritățile Dezastru ecologic la Edineț. De citeva zile, sute de pești morți, plutesc pe apa unui lac de la periferia orașului. Oamenii care locuiesc in preajma spun ca stau inchiși in casa pentru ca mirosul ințepator este simțit in permanența. Autoritațile locale susțin ca iazul este gestionat de un agent economic, acest spune insa ca Primaria Edineț este responsabila de ce se intimpla in preajma lacului, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

