Dezastrul din urmă cu 83 de ani Maine va fi 22 iunie! In urma cu 83 de ani, debuta Operațiunea Barbarossa, invadarea de catre armata nazista a URSS-ului lui Stalin. Romanii, aliații lui Hitler, au intrat in acțiune pe 2 iulie 1941, avand drept scop recuperarea Basarabiei, pierduta in urma cu aproape un an, și cu gandul indrazneț de a reintra in […] The post Dezastrul din urma cu 83 de ani appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

