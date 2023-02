Dezastrul din Turcia, uluitoarea poveste Lloyds, locul unde ajung aproape toate asigurările, şi lecţia pentru România. Ce înseamnă să plăteşti daunele la timp şi integral? Cutremurul din Turcia,care a provocat, din ce se stie deocamdata, in jur de 100.000 de morti si raniti si pagube care ar putea merge catre 20 de miliarde de dolari, ne aduce aminte cat de vulnerabili suntem in fata dezastrelor, dar si cat de important este sa te asiguri ca ai cu ce merge mai departe, in cazul in care supravietuiesti. Fie ca vorbim despre economii special gandite pentru astfel de situatii, fie ca sunt alte solutii, un punct de revenire in caz de dezastru ar trebui sa avem toti. Ne place sau nu, politele de asigurare pot fi o astfel de solutie. Romania si Turcia sunt singurele tari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

