Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor face apel la populatie sa respecte o serie de masuri pentru a preveni raspandirea pestei porcine africane. In ultimele saptamani mai multe cadavre de porci mistreti au fost gasite pe fondurile de vanatoare din zona Buzias- Timisoara,…

- In zona localitati timisene Cheveresu Mare a fost instituita o zona de protectie pe opt kilometri, in urma unei decizii luate, sambata, de catre Comitetul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) dupa aparitia unui focar de pesta porcina africana (PPA) la trei porci mistreti. Directia Sanitara…

- Autoritatile din Harghita au emis, sambata dimineața, un mesaj Ro-Alert, prin care populatia a fost avertizata despre prezenta unor ursi in statiunea Baile Tusnad.Potrivit reprezentantilor ISU Harghita, ursii au fost vazuti in statiunea Baile Tusnad, pe strada Oltului. Imediat dupa…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba achiziționeaza echipamente de laborator pentru diagnosticarea, supravegherea și controlul bolilor la animale și a celor transmisibile de la animale la om. De asemenea, acestea vor putea susține Direcția de Sanatate Publica (DSP)…

- In scopul prevenirii apariției cazurilor de toxiinfecții alimentare, in perioada Sarbatorilor Pascale cand in mod traditional sunt achizitionate, preparate si consumate o gama diversificata de alimente, Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Salaj, desfașoara controale…

- Ziarul Unirea DSVSA Alba: Recomandari pentru unitațile de vanzare cu amanuntul in contextul pandemiei COVID-19 Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a primit de la Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ASVSA) instrucțiuni care…