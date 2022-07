Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vadimir Putin va declara victoria in razboiul pe care l-a declanșat impotriva Ucrainei pe 7 octombrie, data la care va implini 70 de ani, considera opozantul rus Garry Kasparov, care a declarat in cadrul unui interviu pentru presa ucraineana. Fostul campion la șah care traiește…

- Atacul furibund al foștilor miniștri USR-Plus dupa greșeala secretarului de stat din Ministerul Sanatații privind spitalele noi din fonduri PNRR este „disproporționat”, spune PSD, care amintește de achizițiile de vaccinuri COVID-19, pentru care „Romania platește degeaba 1 miliard de euro”. „E disproporționat…

- UPDATE Adriana Pistol a revenit cu explicatii, dupa ce s-a consultat cu ministrul Alexandru Rafila, si arata ca lista obiectivelor de investitii prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cuprinde si construirea de spitale noi. Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Adriana Pistol,…

- Situatia nu este disperata la nivelul tarii, nu sunt probleme in sistemele de irigatii si nu vor fi influente majore asupra preturilor la raft din cauza lipsei de apa din sol, a afirmat ministrul Agriculturii, Petre Daea.„Nu vor fi influente majore asupra preturilor la raft din cauza acestei situatii,…

- News.ro: In ce consta, concret, sprijinul UE pentru a scoate cerealele din Ucraina? Adina Valean: Noi simplificam si spunem: ”Ucraina trebuie sa exporte”. ”Romania trebuie sa ajute”. ”Polonia face”. De fapt, vorbim de companii private implicate – fie producatori, fie traderi, fie transportatori. Sunt…

- Intr-un context in care nevoia de infrastructura este acuta, iar proiectele anuntate nu sunt putine, mai ales in contextul finantarilor venite prin PNRR, Romania are un singur producator de bitum care poate asigura doar 20% din necesarul local. La nivelul Europei, toate țarile beneficiaza de fonduri…

- CARAS-SEVERIN – Deputatul carasean Marius Damian a facut in Parlament o declaratie politica-bilant pentru partidul din care face parte! Acum sase luni de zile, spune Damian, „PSD intra la guvernare intr-o perioada de criza, cand fosta coaliție de guvernare nu facea fața nevoilor romanilor dupa haosul…