Dezastrul din Grecia: Pompierii români, la prima misiune (VIDEO) Prima misiune a pompierilor care au plecat in Grecia pentru a sprijini autoritatile elene sa stinga incendiile de vegetatie a inceput duminica dimineata, in zona Spathari, in prima faza fiind prezenti 35 de subofiteri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 2 cisterne. Lor li se alatura patru ofiteri romani, insarcinati cu dubla responsabilitate: coordonarea primului modul de interventie, respectiv mentinerea unei legaturi permanente cu ofiterul elen delegat in asistarea si buna desfasurare a intregii misiuni derulate de salvatorii romani, arata Departamentul pentru Situatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Aerul a devenit aproape irespirabil la Atena, din cauza fumului degajat de incendiile care au ajuns in suburbiile capitalei Greciei, relateaza sambata dpa. “Inchideti toate geamurile si nu iesiti din case”, le-au cerut autoritatile locuitorilor. Flacarile au continuat sa arda toata noaptea la nord de…

- "Inchideti toate geamurile si nu iesiti din case", le-au cerut autoritatile locuitorilor.Flacarile au continuat sa arda toata noaptea la nord de Atena si in oras a plouat cu cenusa."Daca nu reusim sa controlam incendiul azi, vom avea o mare problema", a avertizat sambata dimineata la televiziune Vassilis…

