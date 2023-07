Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane care ar fi vandut, in special tinerilor, droguri de risc si substante cu efecte psihoactive, au fost retinute de procurorii DIICOT Olt si ulterior arestate preventiv, in urma unor perchezitii efectuate in judetele Olt si Ilfov, a informat DICOT intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.Procurorii…

- Trei barbați au fost reținuți și arestați comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc. Polițiștii au efectuate percheziții domiciliare de unde au ridicat amfetamina și droguri.

- Nr. 3044269 din 03 mai 2023 PERSOANE ARESTATE PREVENTIV PENTRU INFRACTIUNILE DE AMENINTARE, LOVIRE SAU ALTE VIOLENTE, DISTRUGERE SI FURT La data de 29 aprilie 2023, la ora 18:44, Sectia 5 Politie Rurala Radesti a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, de catre un barbat, cu varsta de 27 de ani, din…

- Un post la Metrorex costa pana la 7.500 de euro. E concluzia procurorilor care au descoperit o rețea de fraudare a concursurilor de angajare la compania de stat. Doi angajați, un intermediar și noua candidați au fost puși sub acuzare pentru trafic și cumparare de influența dupa ce ar fi aranjat un concurs…

- Cinci persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Buzau, dupa ar fi racolat mai multe tinere din Romania și le-ar fi obligat sa se prostitueze in Marea Britanie și Irlanda.

- Trei persoane acuzate de distribuirea de droguri in județul Cluj, inclusiv in zona Turzii, au fost arestate preventiv in urma unei acțiuni a celor de la DIICOT, care l-au prins in flagrant pe unul dintre cei trei banuiți, iar ulterior au efectuat 8 percheziții domiciliare, in urma carora au ridicat…

