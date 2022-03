Stiri pe aceeasi tema

- Gala Naționala a Excelenței in Asistența Sociala, evenimentul anului in asistența sociala, a avut loc marți seara, la București, la Ateneul Roman. Corina Maruțoiu, angajata a Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu, a caștigat Premiul „Asistentului social al perioadei 2020-2021” pentru aportul valoros,…

- Astazi, 4 martie 2022, se implinesc 45 de ani de la devastatorul cutremur din 1977, care a ucis peste 1500 de romani, a ranit peste 11.000, iar sute de locuințe au fost distruse, in doar 55 de secunde. Autoritatile de la acea vreme au fost coplesite de proportia dezastrului. Aveau in fata morti, raniti…

- Antonia Pup, coordonator advocacy la Societatea Academica din Romania, explica intr-un editorial pentru Școala 9 cat de inechitabila a fost facuta selecția școlilor care ar urma sa primeasca bani pentru combaterea abandonului școlar. Prin Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) sunt alocați…

- Cat este adevar și cat este ficțiune intr-un film documentar? Cine are controlul asupra unei narațiuni istorice și cum ajung „realitațile interpretate subiectiv” sa nasca ura intre oameni? Sunt teme pe care dramaturgul și regizorul Gabriel Sandu, 33 de ani, le propune in cel mai recent spectacol al…

- Dezastrul din Bucuresti si Timisoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna pentru cetateni este ilustrativ pentru incapacitatea manageriala a primarilor sustinuti de USR in administratia publica locala. Asemanarea dintre cele doua municipii in privinta problemelor grave din sistemul de termoficare…

- Dezastrul din București și Timișoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna pentru cetațeni este ilustrativ pentru incapacitatea manageriala a primarilor susținuți de USR in administrația publica locala, sustine PSD.

- Autoritatile au reusit sa identifice o parte dintre tinerii care au devastat o vila din Capitala, inchiriata pentru a petrece de Revelion. Printre acestia se afla si trapper-ul cu milioane de vizualizari pe YouTube cunoscut sub numele de Alberto Grasu. Vila ar fi fost inchiriata chiar de cunoscutul…

- Angajații ALUM Tulcea au ieșit miercuri in fața rafinariei pentru a protesta. Ei sunt in pericol sa iși piarda locul de munca, dupa ce scumpirea energiei electrice a dus la oprirea producției. „A fost un protest cu schimbul de zi și schimbul 1. Motivul a fost creșterea prețului la energia electrica.…