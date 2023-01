Dezastrul demografic: Jumătate din Regiunea Sud Est a ajuns ca acum 75 de ani Una dintre cele mai afectate zone de dezastrul demografic este Regiunea Sud – Est. Cu 600.000 de locuitori pierduți in ultimii 30 de ani, s-a ajuns in situația in care trei din cele șase județe au la fel sau chiar mai puțini locuitori ca in urma cu trei sferturi de veac. Cuprinzand Dobrogea, parți din sudul Moldovei și estul Munteniei, are o suprafața totala de 35.762 km². La apogeu, in 1992, numara 2.963.177 de locuitori. Doua decenii mai tarziu, in 2011, s-a ajuns la 2.545.923 iar la ultimul recensamant, din 2021 (cu date parțiale publicate in decembrie 2022) aici mai erau doar 2.367.987 oameni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ANM , Județele vizate sunt Bacau, Galati, Neamt, Iasi, Vaslui, Braila, Ialomita, Calarasi, Buzau, Dambovita, Teleorman, Gorj, Olt, Dolj, Valcea, Constanta și Tulcea.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.Atenționarile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata valabile in zone din 16 judete, respectiv alerte de vant in zonele montane de pe raza a opt judete, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, se va semnala ceata, iar…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare Cod galben de depuneri de polei, ce vizeaza pana vineri la pranz 11 judete din nordul si estul tarii. Conform meteorologilor, in intervalul 1 decembrie, ora 12.00 – 2 decembrie, ora 12.00, in judetele Suceava, Botosani, Iasi, Neamt,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare cod galben ce vizeaza depuneri de polei in 11 județe din zona Moldovei și a Carpaților Orientali.Potrivit ANM, codul galben intra in vigoare joi la ora 12 și este valabil pana vineri, la ora 12.In intervalul menționat, in Moldova…

- Dupa o falsa scadere a cazurilor de tuberculoza in perioada pandemiei, in țara noastra, dar și in lume, se inregistreaza o creștere a acestora. ”Persoanele care tusesc, care transpira noaptea, care au scazut in greutate trebuie sa se prezinte la dispensarele de pneumoftiziologie pentru ca nu au nevoie…

- Ministerul Sanatatii demareaza actiunea de depistare activa a tuberculozei in 11 judete (Botosani, Constanta, Galati, Iasi, Maramures, Neamt, Satu Mare, Salaj, Suceava, Tulcea, Vaslui), in cadrul Programului ‘Abordarea provocarilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei in Romania’. Potrivit…

- Ministerul Sanatatii demareaza actiunea de depistare activa a tuberculozei in judetele Botosani, Constanta, Galati, Iasi, Maramures, Neamt, Satu Mare, Salaj, Suceava, Tulcea, Vaslui, in cadrul Programului Abordarea provocarilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei in Romania". Suma…

- Social Profesorii debutanți din Teleorman care s-au inscris in programul-pilot de mentorat NEST afla la sfarșitul acestei saptamani daca au fost selectați octombrie 11, 2022 11:35 Ministerul Educației din Romania participa la programul de politica al UE Suport și formare pentru cadrele didactice…