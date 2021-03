Stiri pe aceeasi tema

- INRIX, cea mai precisa aplicatie de trafic, dirijare si alertare rutiera, a publicat clasamentul Global Congestion Impact. București (cu 134 de ore pierdute in trafic), Bogota (133 de ore), New York (100 de ore), Moscova (100 de ore) și Philadelphia (94 de ore) sunt cele mai aglomerate 5 orașe din…

- La moda in Romania e un film despre un spital public din New York. „New Amsterdam”, cum se numește filmul din rețeaua Netflix, e povestea unui director de spital care incearca sa restructureze un mediu corupt și plin de nosocomiale. Va spune ceva acțiunea din seria TV „New Amsterdam”? Mi se pare mie…

- Nationala Romaniei incepe anul pe locul 37 in clasamentul dat publicitatii, joi, de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA), aceeasi pozitie pe care a incheiat 2020m, potrivit Agerpres. In ierarhie s-au inregistrat putine schimbari, iar in top 30 niciuna. Germania, pe care Romania o va infrunta…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a cerut duminica autoritatilor ruse sa il elibereze imediat pe dizidentul Alexei Navalnii, transmite Reuters, arata Agerpres. Navalnii a fost retinut duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova.…

- Expertul care s-a ocupat de traficul si de transportul public din New York, reusind sa reduca aglomeratia de acolo, va da o mana de ajutor pentru descongestionarea Bucurestiului. Romanul Michael Horodniceanu a explicat intr-un interviu pentru „Adevarul” ce ar fi de facut pentru asta.