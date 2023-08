Dezastrul de la Crevedia ne-a prins cu doar 6 locuri libere pentru pacienții mari arși In momentul dezastrului de la Crevedia, in țara noastra, din cele aproximativ 30 de paturi pentru pacienții mari arși, erau libere doar șase locuri: cinci la București și unul la Timișoara, a precizat ministrul Rafila. Potrivit ministrului Sanatații, suntem in acesta situație, deoarece proiectele de centre pentru marii arși au fost blocate de persoane foarte vocale. „Persoane care sunt foarte vocale in spatiul public, legat de incidentul de la Colectiv, au trecut pe aici pe la minister si au blocat aceste proiecte. Eu sunt aici de un an si zece luni, aproape. Si, impreuna cu echipa mea, am reusit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

