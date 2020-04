Stiri pe aceeasi tema

- 130 de persoane au fost evacuate aseara din case, amenintate de o alunecare de teren produsa la Azuga. Unii au fost trimisi la o pensiune, altii au ramas in sala de sport a orasului.Strada Umbroasa, unde s-a produs alunecarea de teren, este inundata, la fel si cele 30 de gospodarii aflate in apropierea…

- Autoritatile din Prahova actioneaza, sambata dimineata, la Azuga, in zona unde a avut loc o alunecare de teren, din cauza pericolului de inundatie creat de blocarea albiei unui parau, informeaza ISU Prahova. "Echipaje mixte formate din pompieri, lucratori de la SGA (Sistemul de Gospodarire…

- O alunecare masiva de teren s-a produs vineri seara in localitatea Azuga, judetul Prahova, a anuntat ministrul Mediului, Costel Alexe, pe pagina de facebook. In urma acestei alunecari, 125 de persoane au fost evacuate. Redam anunțul ministrului: „In aceasta seara (vineri seara, n.r.) s-a produs o alunecare…

- Autoritatile din Prahova actioneaza, sambata dimineata, la Azuga, in zona unde a avut loc o alunecare de teren, din cauza pericolului de inundatie creat de blocarea albiei unui parau, informeaza ISU Prahova, noteaza Agerpres. "Echipaje mixte formate din pompieri, lucratori de la SGA (Sistemul de…

- Noi imagini cu alunecarea de teren a unui versant, cu tot cu padure, in Azuga, au fost surprinse de un martor. Pamantul a luat-o la vale și s-a prabușit in paraul Azuga, blocand cursul apei. De asemenea, pamantul a ajuns in zona unui cartier și exista riscul ca unele dintre case sa fie inghițite, astfel…

- Daniel Dragoi, directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Suceava, s-a rugat luni in fața instituției pentru ca Dumnezeu sa scape orașul și județul de pandemia de COVID-19.Echipat cu masca de protecție, viziera și manuși, Daniel Dragoi s-a așezat in genunchi și a spus o rugaciune catre ...

- Cu buldo-excavatorul – asa se curata albia raului Geoagiu. Echipele de la Apele Romane muncesc de zile in sir ca sa scoata malul si gunoaiele cu basculantele tocmai din zona prin care turistii traverseaza orasul pentru a ajunge in statiunea balneoclimaterica. Cei de la Sistemul de Gospodarire…

- Debitul fluviului Dunarea la intrarea in tara va fi in crestere in urmatoarele zile pana la valoarea de 6.500 metri cubi/secunda (mc/s), peste media multianuala a lunii februarie, arata prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), emisa pentru perioada 8 -15 februarie…