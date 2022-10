Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Farul Constanța s-a impus, cu scorul de 2-1 (1-1), in partida cu FC U Craiova, disputata in deplasare, contand pentru etapa a 16-a a Superligii la fotbal. Gazdele au deschis scorul in min. 8, prin Baeten, insa Farul a revenit spectaculos și a marcat apoi doua goluri, autori Borza (min. 35) și…

- La FCU Craiova 1948, seria ghinioanelor continua. Cu 2 etape inainte de finalul turului, trupa olteana a trecut in cont inca o infrangere chiar pe terne propriu. De data aceasta, Craiova a pierdut in fața Chindiei Targoviște, cu 1-0, golul fiind marcat in minutul 64 de Doru Popadiuc. Daca FCU este pe…

- Remiza de aseara cu Mioveni spulbera orice speranța a trupei lui Adrian Mititelu pentru play-off. Deja Marius Croitoru s-a aratat total nemulțumit de prestația jucatorilor sai care au remizat, scor 2-2 la Mioveni. Oltenii, ca de obicei, au incasat gol in primele 5 minute de la inceperea partidei, au…

- Un meci superb a opus in aceasta seara pe Municipialul din Targu Jiu. Rapidiștii au jucat in 10 oameni din minutul 30, cand Alexandru Ionița a primit cartonaș roșu. Craiovenii au dominat copios partida. Sidibe a deschis scorul in minutul 55 dupa o faza in care tușierul a vazut offside dar a fost contrazis…

- Etapa a 7-a a Superligii a debutat vineri, 26 august, cu meciul FC Voluntari – Universitatea Cluj și se va incheia luni, 29 august, cu partida Universitatea Craiova – FC Botosani, programata de la ora 21.00. Etapa a 7-a: Vineri, 26 august: Ora 18.45 FC Voluntari – Universitatea Cluj 0-0 Ora 21.30 UTA…

- Etapa a 6-a a Superligii a debutat vineri, 18 august, cu derby-ul județului Argeș, CS Mioveni – FC Argeș, scor 0-1. Meciurile echipelor romanești angrenate in Conference League au fost amanate. Superliga, etapa a 6-a: Vineri, 19 august: ora 18.00: CS Mioveni – FC Argeș 0-1 ora 21.00: FCU Craiova – Petrolul…

- Echipa CS Universitatea Craiova a invins duminica, scor 1-0, formatia CS Mioveni, intr-un meci din etapa a cincea a Superligii. Craiovenii au avut un gol anulat de sistemul VAR, iar oaspetii au ratat un penalti in ultimele minute de joc, anunța news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri.…