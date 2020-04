DEZASTRUL care pândește România! Mulți români sunt debusolați Continutul de umiditate din sol in stratul 0-20 cm (ogor) se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute in majoritatea zonelor de cultura, perioada 25 aprilie - 1 mai, estimeaza specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Pe acest fond, in urmatoarea saptamana sunt prognozate ploi locale, izolat cu caracter de aversa, insotite de descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Potrivit ANM, din punct de vedere agrometeorologic, in cultura graului de toamna pe adancimea de sol 0-100 cm, se vor inregistra deficite de umiditate (seceta pedologica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

