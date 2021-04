Dezastru vineri seară! Jandarmii au fost atacați cu pietre. Centrul Bucureștiului e devastat Peste 20 de indivizi care au devastat centrul Capitalei și care au atacat jandarmii cu pietre și bolovani au fost trimiși la audieri in cursul dimineții de sambata. Oamenii legii au efectuat percheziții de amploare. In aceasta dimineața, polițiști din cadrul Poliției Capitalei , sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare 24 de mandate de percheziție domiciliara, in București și județele Giurgiu, Prahova și Ilfov și mai multe mandate de aducere, intr-o cauza vizand infracțiunile savarșite in noaptea de 29/30 martie, in zona Piața Unirii, anunța Poliția.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

