DEZASTRU total: un pod s-a prăbușit peste o autostradă: patru morți și mai mulți răniți! (VIDEO) Din pacate, patru persoane au murit și alte opt au fost ranite sambata, cand o parte a rampei unui pod s-a prabușit in orașul Ezhou, din provincia centrala Hubei a Chinei. Podul s-a prabușit peste o autostrada, provocand caderea a trei camioane in timp ce o mașina a fost strivita dedesubt, a raportat Xinhua, adaugand […] The post DEZASTRU total: un pod s-a prabușit peste o autostrada: patru morți și mai mulți raniți! (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pod s-a prabușit peste o autostrada din orașul chinez Ezhou, in provincia Hubei, sambata, și a provocat moartea a patru persoane și ranirea altor opt, scrie Reuters. Trei TIR-uri au cazut odata cu podul, iar o mașina care mergea pe autostrada a fost strivita dedesubt, potrivit agenției Xinhua, care…

- Patru persoane au murit și alte opt au fost ranite sambata, cand o parte a rampei unui pod s-a prabușit in orașul Ezhou, din provincia centrala Hubei a Chinei, a informat agenția oficiala de presa Xinhua.

- Un grav accident rutier, in care au fost implicate doua autotrenuri și un autoturism, s-a petrecut in aceasta seara pe DN 6, in zona localitații carașene Cornea. ISU Caraș-Severin a transmis ca echipele de intervenție deplasate la fața locului au gasit trei persoane decedate, incarcerate in autoturism.…

- Un grav accident rutier, in care au fost implicate doua autotrenuri și un autoturism, s-a petrecut in aceasta seara pe DN 6, in zona localitații carașene Cornea. ISU Caraș-Severin a transmis ca echipele de intervenție deplasate la fața locului au gasit trei persoane decedate, incarcerate in autoturism.…

- O explozie provocata de o scurgere de gaze intr-un restaurant a afectat grav joi o strada aglomerata dintr-un important oras din China, Shenyang (nord-est), facand cel putin trei morti si zeci de raniti, potrivit media oficiale, transmite France Presse. Incidentul a avut loc dimineata devreme…

- Trei persoane și-au pierdut viața in urma unui teribil accident pe autostrada Odesa-Kiev. Tragedia s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 05:00, in zona Liubașevka din regiunea Odesa.

- O explozie puternica a avut loc vineri la o moschee siita din al doilea oras afgan ca marime, Kandahar, situat in sudul tarii, transmit Reuters, AFP si Xinhua.Cel puțin 16 oameni au murit și 32 au fost raniți, potrivit BBC.

- Un avion s-a prabusit in apropierea orasului Menzelinsk din Tatarstan (Rusia), duminica, la amiaza. 16 oameni si-au pierdut viata, iar alti sapte au fost raniti, spun autoritatile locale, conform agentiei...