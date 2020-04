Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus confirmate in Turcia a crescut cu 4.747, 98 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, in timp ce numarul total de decese cauzate de boala COVID-19 a ajuns la 1.006, a anuntat vineri ministrul Sanatatii, Fahrettin Koca, relateaza Reuters si AFP.Numarul…

- Potrivit datelor comunicate de Johns Hopkins University, cel putin 95.699 de oameni au murit din cauza Covid-19. Cele mai multe cazuri au fost raportate de Statele Unite, cu peste 465.300. Cele mai multe, in statul New York (aproximativ 160.000). SUA sunt urmate de Spania - cu peste 153.200, Italia…

- COVID-19. Acest bilant zilnic, inferior celui de miercuri (+1.973 de morti), ridica la 16.478 numarul total al deceselor inregistrate in Statele Unite, cea mai indoliata tara din lume din cauza pandemiei dupa Italia. Timp de doua zile consecutive, marti si miercuri, SUA au inregistrat circa…

- Florin Puflea, medic specialist in anestezie si terapie intensiva la un spital din Verona, aflat in prima linie a luptei impotriva raspandirii virusului COVID 19, atrage atentia ca Romania, fara a avea spitalele si capacitatea de ingrijire a celor din Italia, nu-si permite sa rateze masurile de preventie…

- Epidemia noului coronavirus nu a atins inca perioada de varf in Italia, cea mai afectata tara de pandemie in privinta numarului deceselor, a avertizat vineri directorul Institutului Superior al Sanatatii, aprecind ca este o prelungire a izolarii este ”inevitabila” dupa 3 aprilie, pana cand sunt in…

- UPDATE, ora 11:53 – Numarul cazurilor depistate cu coronavirus a ajuns la 70. Ultimele doua cazuri confirmate sunt la un barbat de 26 de ani din Mehedinti, venit din Italia pe 12 martie, si o femeie de 52 de ani, tot din Mehedinti, contact cu barbatul de 26 ani, venita din Italia tot in data de 12 martie,…

- Coronavirusului i s-ar putea zice si virusul adevarului si, din ce s-a intamplat pana acum, nu s-ar gresi foarte mult. In contrast cu micile gesturi de umanitate iese in evidenta lipsa de solidaritate a tarilor in fata acestui pericol comun venit cine stie din ce laborator sau pur si simplu creatie…

- Epidemia de coronavirus COVID - 19 pare sa ia amploare in Romania. Al 8-lea roman a fost confirmat cu acest coronavirus.Vezi și: Cercetatorii chinezi vin cu o IPOTEZA BOMBA: coronavirusul a fost transmis prin intermediul unei specii pe cale de dispariție A fost confirmat pozitiv al 8-lea…