Stiri pe aceeasi tema

- Sediul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, din Piata Unirii a fost cuprins, sambata seara, de un incendiu de proportii catastrofale! Intregul aceoperis al superbei cladiri este invaluit de flacari gigantice. Arde acoperisul Palatului Episcopal, cu flacari inalte, iar echipaje ale pompierilor incearca…

- Sediul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, din Piata Unirii a fost cuprins, sambata seara, de un incendiu de proportii catastrofale! Intregul aceoperis al superbei cladiri este invaluit de flacari gigantice, informeaza presa locala.Arde acoperisul Palatului Episcopal, cu flacari inalte, iar…

- Cea de-a XIX-a editie a Raliului de regularitate Carpati Retro va avea loc la Oradea, in perioada 31 august – 2 septembrie 2018. „Acest raliu, organizat de Retromobil Club Romania, se desfasoara in fiecare an intr-o alta locatie din tara. Am solicitat conducerii clubului ca editia din acest…

- In urma incidentului, jandarmerita risca sa ramana paralizata. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, lt. col. Marius Militaru, a explicat cum s-a petrecut incidentul. "Oamenii de la un fast-food din apropierea Pietei Victoriei au avut un apel pe 112 si au cerut interventia pentru ca se devastau…

- 4 fete din Oradea, spulberate pe trotuar de un tanar, in fata Politiei, la Oradea. Unei fetite i-a fost retezat piciorul. Tanarul șofer a fost testat cu aparatul etilotest, insa rezultatul a fost negativ. Se pare ca este vorba de patru surori. La fața locului s-au deplasat echipajele de Descarcerare…

- Un incendiu de vegetatie de proportii a scapat de sub control luni intr-o regiune de coasta la vest de Atena, fortand oamenii sa-si paraseasca locuintele si degajand o coloana de fum deasupra capitalei...

- UPDATE: Patru manifestanti din Piata Victoriei au fost dusi la Politie dupa ce au fortat dispozitivul de jandarmi si au aruncat cu diverse obiecte catre ei, au transmis miercuri seara reprezentantii Jandarmeriei Bucuresti. Institutia precizeaza ca doi jandarmi au fast raniti in urma incidentelor.…

- Potrivit reprezentantilor Jandarmiei Tulcea, citati de news.ro, miercuri dupa amiaza a avut loc un conflict intre o fata in varsta de 15 ani si un baiat de 16 ani, ambii elevi in aceeasi clasa la scoala generala numarul 11 "Ioan Nenitescu", din municipiul Tulcea. Dupa acest incident, fata si-a sunat…