Dezastru produs de un șofer cu BMW – cinci mașini transformate în mormane de fier și oameni răniți Doi barbati au fost raniti, vineri dupa-amiaza, dupa ce BMW-ul in care se aflau a lovit cinci autoturisme parcate, pe DN 6 Victimele au fost descarcerate. Pompierii Detasamentului Petrosani au intervenit, in aceasta dupa-amiaza, pentru salvarea a doua persoane aflate intr-un autoturism implicat intr-un accident rutier, pe DN 66, la iesirea din Petrosani spre Deva. Autoturismul in care se aflau doi barbati, conducatorul auto si un pasager, a lovit alte 5 autovehicule aflate parcate in afara partii carosabile”, a transmis, vineri, IPJ Hunedoara, scrie News.ro. Sursa citata a precizat ca, sositi… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

