- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Simona Halep si cehoaica Barbora Strycova a ratat incredibil calificarea in sferturile de finala ale probei de dublu la turneul de la Praga (WTA), dotat cu premii totale de 202.250 dolari, dupa ce au fost invinse de rusoaicele Veronika Kudermetova/Anastasia…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, locul doi mondial, revine dupa 5 luni de pauza și va juca in primul tur al turneului WTA de la Praga. Meciul se inaugurare al acestei competiții se va desfașura intre sportiva noastra, Simona Halep și Polona Hercog (numarul 45 WTA). Ce spune fostul antrenor al Simonei…

- Simona Halep va juca și pe tabloul de dublu al turneului din Cehia, unde va face pereche cu Barbora Strycova, care a triumfat și ea la Wimbledon in 2019, dar la dublu Fostul lider mondial se pregatește pentru a reveni in circuitul WTA, iar prezența sa in turneul de la Praga este o certitudine. ...