- Ofensiva Rusiei de Ziua Victoriei la granița de nord a Ucrainei a avut ca scop cucerirea unei porțiuni importante de teritoriu pentru a aduce artileria grea mai aproape de orașul Harkov, dar au pierdut trupe de elita pentru puține caștiguri.

- Armata rusa a pierdut aproape o intreaga brigada de elita, alcatuita din parașutiști, dupa ce ofensiva declanșata in regiunea Harkov in urma cu o luna și jumatate, s-a impotmolit, iar forțele Moscovei nu au reușit sa-și atinga obiectivele. In plus, de doua saptamani, cateva sute de militari ruși sunt…

- Fortele ruse s-au „impotmolit” in luptele de strada in localitatea Vovceansk, in regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, a afirmat vineri comandantul-sef al armatei ucrainene, Oleksandr Sirski, care a informat totodata despre lupte intense in trei zone-cheie de pe frontul de est, informeaza AFP.

- Terminalele Starlink operate de Brigada 125 de aparare teritoriala a Ucrainei din regiunea Harkov au fost complet dezactivate in primul incident de acest fel din 2022, a relatat Washington Post la 17 mai, citand soldați ucraineni anonimi aflați la fața locului.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, la finalul vizitei sale de stat in China, ca armata rusa nu intentioneaza sa cucereasca orasul Harkov, capitala regiunii cu acelasi nume din nord-estul Ucrainei, relateaza EFE.

- In direcția Harkov, trupele ruse nu opresc acțiunile ofensive, incercand sa disloqueze unitați ale Forțelor de Aparare din pozițiile lor ocupate, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei despre informații operaționale pe front incepand cu ora 15:00, noteaza ukrainkapravda.

- Fortele armate ale Rusiei au lansat vineri dimineata un atac terestru cu blindate asupra regiunii Harkov, din nord-estul Ucrainei, avansand un kilometru in apropierea orasului de frontiera Vovceansk intr-un efort de a crea o zona-tampon, a declarat o sursa militara ucraineana de rang inalt, citata de…

- Rusia a lansat vineri o ofensiva terestra in regiunea Harkov (nord-est) si a incercat „sa strapunga liniile de aparare” ucrainene, a anuntat Ministerul Apararii ucrainean, afirmand ca luptele continua in acest sector, relateaza AFP, preluata de Agerpres.