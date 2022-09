Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a facut o reverenta in fata lui Kylian Mbappe in ultimul interviu acordat. Superstarul argentinian crede ca internationalul francez ii va calca pe urme si va fi unul dintre cei mai buni jucatori din lume in viitorul apropiat. In varsta de 23 de ani, Kylian Mbappe este cel mai bine cotat…

- Alimentele lui Erling Haaland, care l-au transformat intr-o adevarata bestie, au fost dezvaluite de fostul antrenor personal al starului de la City, Erase Steenslid. Acesta spune ca datorita meniului pe care l-a avut, Haaland a pus numai putin de 25 de kilograme de muschi in doar 15 luni. Erling Haaland,…

- Scene incredibile! Nationala U18 a Frantei a primit 4 cartonase rosii in doar 20 de minute, iar meciul cu Polonia a fost intrerupt. Echipa nationala U18 a Frantei a primit, duminica, patru cartonase rosii in numai 20 de minute si meciul cu Polonia a fost intrerupt. Duminica, echipele U18 ale Frantei…

- Fiul Anamariei Prodan si al lui Laurentiu Reghecampf este in stare de soc. Totul dupa ce a vazut imaginile cu bataia parintilor sai. Bebeto trece prin clipe grele, anunta mama copilului care a implinit 14 ani la finalul lunii trecute. Scandalul dintre Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf l-ar fi…

- Anamaria Prodan a socat pe toata lumea, la doua zile dupa ce s-a batut cu Laurentiu Reghecampf si i-a invinetit ochiul. Anamaria Prodan a dat dovada de eleganta si i-a transmis si un mesaj superb baietelului lui Laurentiu Reghecampf cu Corina Caciuc. Laurentiu Reghecampf isi boteaza fiul pe care il…

- Anamaria Prodan a lansat acuzatii halucinante la adresa lui Laurentiu Reghecampf. Anamaria Prodan si-a acuzat sotul de violenta. La randul sau, si Laurentiu Reghecampf a acuzat-o pe Anamaria Prodan ca l-a agresat. Anamaria Prodan a oferit un prim raspuns dupa dupa ce a fost agresata de Laurentiu Reghecampf.…

- Barbatul celebru din Romania parasit de sotie pentru Cristi Borcea, dezvaluiri fabuloase din viata personala. Acesta rupe cluburile in doua si se distreaza alaturi de femei frumoase. Chiar daca de-a lungul timpului a suferit mai multe drame amoroase, Cristian Boureanu spune ca are un succes urias la…

- S-a aflat cum se rasfața Toni Iuruc la doua saptamani dupa ce a divorțat de Simona Halep. Afaceristul roman a platit peste 100.000 de euro pe o mașina de lux, cu care s-a afișat deja pe strazile din București. Simona Halep și Toni Iuruc au semnat actele de divorț pe 8 septembrie. Cei doi urmau […] The…