- Condițiile pentru un acord post-Brexit între UE și Marea Britanie „nu au fost îndeplinite” din cauza „divergențelor semnificative”, în ciuda unei saptamâni de discuții intense la Londra, a anunțat vineri seara negociatorul european Michel Barnier pe Twitter,…

- Negociatorul sef al UE pentru incheierea unui acord post-Brexit cu Regatul Unit, Michel Barnier, reia vineri la Londra tratativele cu guvernul britanic privind relatia comerciala post-Brexit ajunse intr-un stadiu critic, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Nu suntem departe de momentul ''take…

- Negociatorii britanic, David Frost, și cel european, Michel Barnier, s-au desparțit vinerea trecuta, la finele celei de a 9-a runde de negocieri post-Brexit cu constatarea unor divergente discutate și rasdiscutate de-a lungul tuturor intalnirilor lor de la Londra și Bruxelles fara a se fi ajuns la o…

- Regatul a parasit oficial Uniunea la 31 ianuarie si continua sa aplice reglementarile europene in perioada de tranzitie, pana la sfarsitul anului. In cazul in care nu se ajunge la un acord, in relatiile celor doua parti se vor aplica reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), care prevad…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sambata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citand serviciile de presa ale celor doi oficiali. In cursul unei videoconferinte, cei doi „au dat instructiuni…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta sambata prin videoconferinta cu premierul britanic Boris Johnson, pentru a face "bilantul negocierilor" comerciale si a stabili "urmatoarele etape", a anuntat vineri pe Twitter purtatorul ei de cuvant, informeaza AFP si Reuters.…