Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Cocoș și Razvan Martin, doi halterofili romani medaliațila Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra, au fost depistați pozitiv lareanalizare pentru steroizi anabolizanți de catre Comitetul OlimpicInternațional (COI), scrie GSP.ro.Cocoș și Martin au folosit stanozololul, care este unsteroid anabolizant…

- Doi sportivi din Romania care au luat medalii la Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra au fost depistați pozitiv la reanalizare pentru steroizi anabolizanți de catre Comitetul Olimpic Internațional (COI): Roxana Cocoș și Razvan Martin. Ambii halterofili au luat medalii la Londra: Roxana Cocoș a fost…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase este sceptic in privința performanțelor pe care Romania le va obține la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Nu crede ca sportivii noștri vor cuceri prea multe medalii, conform Mediafax.Nastase apreciaza ca singurele podiumuri vor fi obținute la tenis. „La Jocurile…

- Romania primește prima lovitura, din cauza depasirii tintei de deficit. Agentia de evaluare Standard&Poor's a revizuit ratingul de țara de la stabil la negativ Standard & Poor's (S&P) a inrautatit perspectiva ratingului Romaniei de la stabila la negativa, din cauza cresterii deficitului,…

- Guvernul din Japonia a anulat sakura, o sarbatoare organizata in fiecare an pentru a admira cireșii infloriți, dupa ce premierul a fost acuzat de favoritism. Shinzo Abe, șeful Guvernului de la Tokyo, ar fi adus la festivalul tradițional japonez 850 de susținatori din circumscripția sa și ar fi cheltuit…

- Focșaneanul Theo Istrate, stabilit in Marea Britanie, spune ca "in primavara a fost un singur om in comisie, acum erau 14. Peste 280.000 au votat in primele doua zile, in diaspora, iar pana la inchiderea urnelor se așteapta ca numarul sa ajunga la 300.000. Citește AICI detalii despre cum s-a desfașurat…

- Opt britanici au acceptat provocarea Channel 4 de a fi scoși din Marea Britanie și, apoi, de a reintra in mod ilegal in țara. Toți cei care au luat parte la acest experiment au reușit sa fenteze controalele de frontiera. Experimentul realizat de Channel 4 a fost aspru criticat de Ministerul britanic…

- Mama prezentatoarei Gabriela Cristea s-a stins din viața in 2010. Prezentatoarea TV a insistat ca, desi nu a avut o relatie buna cu mama ei, a vizitat locul de veci de mai multe ori. Varianta vedetei nu este insa susținuta de angajații cimitirului unde este ingropata mama Gabrielei Cristea. "Am aproape…