Dezastru pentru România! Anunţ cumplit făcut de Eurostat Eusrostat arata ca, pentru Romania, cea mai accentuata depreciere s-a inregistrat in relația cu statele UE. Astfel, in primele noua luni, deficitul comercial a crescut la 7,9 miliarde de euro in relația cu UE, de la 6,5 miliarde euro in ianuarie - septembrie 2018, in timp ce cu restul lumii deficitul a ajuns la 4,3 miliarde euro, de la 3,7 miliarde anul trecut. Comisia Europeana va impune inghetarea Legii salarizarii si Legii pensiilor. Anuntul grav facut de fostul ministru de Finante De asemenea, zona euro inregistra un surplus comercial de 18,7 miliarde euro in relația cu restul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul comercial al Romaniei a crescut la 12,3 miliarde de euro in primele noua luni, de la 10,2 miliarde euro in perioada similara a anului trecut, cea mai accentuata depreciere inregistrandu-se in relația cu statele UE, reiese din datele prezentate de Eurostat, potrivit Mediafax.In primele…

- Deficitul comercial al României a crescut la 12,3 miliarde de euro în primele noua luni, de la 10,2 miliarde euro în perioada similara a anului trecut, cea mai accentuata depreciere înregistrându-se în relația cu statele UE, reiese din datele prezentate de Eurostat…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat ca este foarte posibil ca Romania sa incheie anul cu un deficit de 4%, asta in condițiile in care țara noastra are o ținta de deficit asumata de 3%. Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, cel care a trecut printr-o situație similara in anul…

- Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, cel care a trecut printr-o situație similara in anul 2009, susține ca reprezentanții Comisiei Europene vor considera ca Romania este in procedura de deficit excesiv. Asta inseamna ca țara noastra va primi indicații de la Comisia Europeana pentru a-și…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat ca este foarte posibil ca Romania sa incheie anul cu un deficit de 4%, asta in condițiile in care țara noastra are o ținta de deficit asumata de 3%. Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, cel care a trecut printr-o situație similara in anul…

- 'Avem un nou pilon pentru a sustine euro', a afirmat Mario Centeno intr-o conferinta de presa. Acest buget al zonei euro va fi de aproximativ 17 miliarde euro si va fi consacrat investitiilor si sprijinirii reformelor economice. Suma de 17 miliarde euro corespunde cu partea alocata zonei euro din…

- Uniunea Europeana este cel mai mare partener al Africii in ceea ce privește comerțul cu marfuri, inaintea Chinei, Indiei, Statelor Unite și Emiratelor Arabe, arata datele publicate, luni, de Eurostat, potrivit Mediafax.Din 2015, UE a inregistrat un surplus al balanței comerciale cu Africa,…

- Un numar de 23 de state membre ale Uniunii Europene inregistrau, anul trecut, un excedent al balantei comerciale de pe urma schimburilor cu Africa, cele mai mari solduri pozitive fiind inregistrate de Belgia (3,8 miliarde euro), Germania (3,7 miliarde euro) si Romania (peste 1,7 miliarde euro), arata…