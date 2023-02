Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 32 de ani, din județul Argeș, a ajuns la Spitalul Județean de Urgența din Targoviște, dupa ce a fost victima unui accident rutier pe Autostrada București – Pitești, la kilometrul 74. Femeia era singura in mașina și se indrepta spre București, atunci cand, cel mai probabil pierzand…

- Ambulatoriile de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) si Spitalul de Pediatrie din Pitesti vor fi extinse, modernizate si dotate cu aparatura de ultima generatie, prin doua proiecte cu fonduri europene, potrivit unui comunicat transmis marti de Consiliul Judetean (CJ) Arges. Fii la curent…

- Vești la fel de bune in privința imbolnavirilor Covid! Acestea se mențin de multa vreme la un nivel redus in Argeș. La Spitalul Județean de Urgența din Pitești, vineri, 16 decembrie, se aflau doar cinci pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2.

- Un sofer, de 19 ani, din localitatea argeseana Rociu, suspectat ca in timp ce facea derapaje controlate a lovit cu masina un adolescent si apoi a parasit locul accidentului, este cercetat penal de politisti, informeaza Agerpres. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges a anuntat, luni, ca incidentul…

- Un accident cumplit s-a petrecut, duminica seara, pe o strada din Pitești. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Argeș, tragedia s-a produs pe o strada din cartierul Prundu, pietonul ramanand blocat sub autocamion.

- Judecatorul Gabriel Apostol a murit in ambulanța in timp ce era transportat catre Spitalul Floreasca din București. Magistratul a fost implicat in mai multe scandaluri. Magistratul a ajuns in stare grava la Spitalul Județean de Urgența din Pitești dupa ce și-a injectat benzina in vene, noteaza presa…