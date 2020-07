Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca anunțul lui Klaus Iohannis privind modificarea legilor justiției este o incercare de „a astupa tampeniile guvernului Orban”. ”Dragnea este in inchisoare. Modificarile nu au ajutat vreun PSD-ist sa ajunga la inchisoare”, a spus el. „De cate…

- „Azi am vorbit cu Liviu Dragnea. Ma suna cam o data pe saptamana. Era ingrijorat de tot ceea ce se intampla. Vede și el gafele, stupizeniile și masurile haotice luate de cei aflați la putere”, a scris Codrin Ștefanescu pe Facebook. „M-a rugat sa transmit un mesaj membrilor, simpatizanților și celor…