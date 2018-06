Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 la suta dintre mașinile din Romania sunt mai vechi de 10 ani, dupa cum reiese dintr-un studiu al Institutului Național de Statistica. Cercetarea a scos la iveala și faptul ca numarul accidentelor a crescut in 2017. Din numarul total al vehiculelor inmatriculate in circulație in Romania, 75,6…

- „Numarul total de vehicule rutiere înmatriculate în circulatie, existente în evidentele Directiei Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor la 31 decembrie 2017, a fost de 7,6 milioane (7.635.775) de vehicule, din care 77,3% apartineau persoanelor fizice,…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor a implementat și operaționalizat platforma de programarea electronica online. Aceasta poate fi accesata la adresa https://www.drpciv.ro/serviciu-programari-online.html Prima data se alege județul dupa care se selecteaza din lista serviciul…

- Intr-un județ cu o economie aproape inexistenta precum este Ialomița exista oameni care iși permit sa cheltuie sume amețitoare pe mașini. O statistica a Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) demonstreaza ca, anul trecut, ialomițenii au investit sume enorme pentru…

- Numarul inmatricularilor de vehicule noi in Romania s-a majorat, in februarie, cu 3,52%, comparativ cu acelasi interval din 2017, ajungand la 12.401 unitati, reiese din datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Potrivit…

- Cele mai mari ponderi in totalul inmatricularilor de autovehicule din 2017 se regasesc in Bucuresti-Ilfov si in nord-vestul Romaniei, atat la masinile pentru pasageri, cat si la cele pentru marfa, arata datele dintr-un studiu publicat de Institutul National de Statistica (INS). La autovehiculele…