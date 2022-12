Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce prețurile la utilitați și mancare cresc, piața imobiliara din Romania pare ca merge pe o panta descendenta. Cat costa in ziua de azi un apartament mai vechi, cu trei camere, in București.

- In timp ce prețurile la facturi și alimente cresc, piața imobiliara se prabușește in Romania. Cat costa astazi un aprtament vechi cu trei camere, in București. Sumele au inceput sa scada mult inca din luna octombrie.

- Frații Dragoș și Adrian Paval, proprietarii gigantului romanesc Dedeman, dau o lovitura fara precedent pe piața din Romania. Moștenitoarea imperiului Dedeman a dat detalii despre aceasta noua lovitura.„Ne bucuram sa preluam... Citește AICI ce detalii a dat MOȘTENITOAREA IMPERIULUI DEDEMAN despre mutarea…

- Piața cripto s-a prabușit dupa vanzarea masiva a activelor FTX, una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare de criptomonede din lume. Romanii de la Crypto Data ar putea sa salveze intreaga industrie cripto.

- Frații Dedeman dau o lovitura uriașa in Romania, pe piața imobiliara. Este tranzacția anului dupa ce s-a aflat ce au cumparat acum. Așadar, pe ce au dat o suma uriașa de banii oamenii de afaceri Dragoș și Adrian Paval, vedeți in articolul de mai jos. Patronii Dedeman dau o alta lovitura pe piața imobiliara.…

- S-a aflat care este lovitura data de „fratii Dedeman”. Este vorba despre cea mai mare tranzactie imobiliara din Romania, astfel ca sumele sunt colosale. Cei doi sunt pe cale sa incheie un contract care i-ar aduce pe locul doi pe țara. Toate amanuntele interesante, in randurile de mai jos. Lovitura data…

- Cei mai multi dintre speculatorii de pe piața de capital din Romania au fost prinsi pe picior gresit, aproape 90% dintre acestia inregistrand pierderi, in perioada 2020-2021, din cauza lipsa educatiei financiare și a insuficientei cunoașteri a domeniului. ”Mirajul caștigului facil la bursa este un viciu…

- Apetitul romanilor pentru achiziții imobiliare in afara granițelor țarii este in creștere anul acesta cu 50%, fața de anul trecut. Cipru de Nord și Spania sunt noile zone de interes pentru achizițiile imobiliare ale romanilor. ”Pana anul acesta interesul era concentrat pe proprietați locale, din…