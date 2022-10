Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager a psotat pe retelel de socializare faptul ca zborurile de la Iasi la Londra sunt amanate de catre compania Wizz Air. „Bataie de joc al companiei de zbor Wizz air in aceasta dimineața dupa ce doua din cele 3 zboruri au fost amanate in repate randuri sa ajuns la o amanare de peste 2 ore . Țin…

- Federația Romana de Scrima a aflat cu tristețe și durere de moartea tragica a campionului mondial și european, vicecampion olimpic la sabie, Florin Zalomir și este alaturi in aceste momente grele de familia acestuia. Colegi, antrenori, elevi și prieteni ai sabrerului sunt consternați și șocați de modul…

- Nervi intinși la maxim și ore de așteptare. Cu asta s-au confruntat pasagerii care trebuiau sa ajunga in aceasta seara pe aeroportul din Londra, pornind de la Iași. Cu doar 10 minute inainte de imbarcare, compania WIZZ AIR a anulat zborul, iar oamenii au fost indemnați sa se descurce pe cont propriu.Pe…

- Pana miercuri la ora 15, tabloul de zbor al Aeroportului Iasi indica doua curse cu intarzieri de cel putin 80 de minute la decolare si una anulata – toate ale Wizz Air. Zborul anulat este cel spre Bergamo, de azi-dimineata, care a afectat 150 de pasageri. Motivul comunicat de reprezentantii aerogarii…

- La cele 6,7 milioane de lei inghetate din 2020, se adauga sume mai mici provenite din taxele pe care compania trebuie sa le plateasca pentru serviciile aeroportuare. In total 29 de zboruri ale Blue Air, plecari si sosiri, au fost anulate la Iasi incepand de marti dupa-amiaza pana duminica, 11 septembrie.…

- Locuiește atat in Londra, cat și in Dubai, și adora sa ia masa zilnic la cele mai selecte restaurante, potrivit The Sun. Cosmin Cernica (29 de ani) este un influencer roman stabilit in Marea Britanie, care a ajuns in presa internaționala dupa ce a declarat ca scoate din buzunar lunar 10.000 de lire…

- Aeroportul International Iasi este cel mai amplu proiect al administratiei judetene de dezvoltare si modernizare, devenind, dupa anul 2023, cel mai mare aeroport din tara dupa cel din Otopeni, prin construirea noului termina T4, cu o valoare de peste 327 de milioane de lei. Astazi, compania aeriana…

- Ca urmare a problemelor de personal cu care se confrunta compania low-cost și a aglomerației de pe mai multe aeroporturi europene, Wizz Air anuleaza in perioada iulie – septembrie 2022 aproximativ 5% din zborurile programate, conform site-ului de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.