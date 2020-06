Stiri pe aceeasi tema

- Siberia este martora la inmultirea catastrofelor naturale - insecte care distrug arborii, incendii, ploi torentiale ce conduc la evacuari - dupa o iarna blanda si o primavara calda, toate efecte probabile ale schimbarilor climatice, relateaza marti agentia AFP, conform agerpres.ro. Schimbarile climatice…

- Imaginile care au circulat online arata o situatie ingrozitoare in aprioprierea orasului Norilsk in zona artica a Rusiei, unde a fost introdusa stare de urgența, dupa ce aproape 20.000 de tone de motorina s-au scurs dintr-un rezervor de combustibil.

- Un tribunal din Rusia a respins vineri cererea unui șaman care l-a criticat pe Vladimir Putin de a fi eliberat din spitalul de psihiatrie unde acesta susține ca este internat în mod ilegal, a declarat avocata acestuia pentru Reuters. Alexander Gabișev a intrat în atenția presei anul…

- Gasca cu gat rosu Victoria, monitorizata prin satelit in cadrul proiectului „Life for Safe Flight”, a avut nevoie de aproape 3 luni pentru a ajunge din Romania in locurile de cuibarit din nordul indepartat al Siberiei. In total a zburat 5.700 de kilometri in 82 de zile pana in peninsula Taimir, unde…

- Autoritatile ruse au deschis o ancheta dupa publicarea unor inregistrari video care surprind zeci de persoane dansand, ascultand muzica si discutand pe o strada la Novosibirsk, in Siberia, in pofida izolarii impuse in lupta impotriva noului coronavirus, relateaza AFP.

- Directia de Sanatate Publica Alba a anuntat ca aceste cazuri au fost descoperite la un operator economic din judet, fara a preciza despre ce companie este vorba. Potrivit unor surse citate de ziarulunirea.ro, este vorba despre fabrica de inghetata Alpin 57 Lux din Sebes. Directorul DSP Alba, Alexandru…

- Este sezonul capsunelor, asa ca nu trebuie sa lasati sa treaca aceasta perioada fara a incerca delicioasa reteta de inghetata ce are un grad de dificultate scazut si necesita numai 4 ingrediente.