Dezastru național. Explodează prețurile locuințelor Apartamentele și casele vor deveni inaccesibile romanilor de rand. Și asta din cauza creșterilor uriașe ale prețurilor materialelor de construcții. Mai mult de atat, toate șantierele din țara se vor opri, lucrarile publice incepute, dar și cele viitoare fiind imposibil de finalizat de catre firmele de construcții. Romania suporta acum consecințele inchiderii fabricilor de materiale […] The post Dezastru național. Explodeaza prețurile locuințelor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

