Situație din ce in ce mai critica la Spitalul Județean de Urgența "Sf. Apostol Andrei" Galați, acolo unde, in prezent, sunt infectate cu coronavirus 107 persoane - 83 de angajați și 24 de pacienți. Tocmai de aceea, minsitrul Sanatații, Nelu Tataru, a efectuat o vizita in unitatea medicala, unde a constatat ca nu a fost facuta nicio ancheta epidemiologica. Mai mult, epidemiologul care ar fi trebuit sa faca aceasta ancheta este angajat al Direcției de Sanatate Publica și mai are, pe langa contractul cu Spitalul Județean, alte trei contracte cu unitați medicale din județ. Pentru clarificarea situației,…