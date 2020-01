Stiri pe aceeasi tema

- Un lampion chinezesc lansat de o femeie in varsta de 60 de ani si de cele doua fiice ale sale cu ocazia Anului Nou a provocat incendiul de la gradina zoologica din Germania in care si-au pierdut viata zeci de animale printre care opt maimute, au precizat autoritatile, potrivit Reuters. Politia din Krefeld,…

