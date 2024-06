Dezastru la BEC: sediu inundat și bucăți de tavan căzute Cu doar o zi inainte de alegeri, Sediul Biroului Electoral Central de la Romexpo a fost inundat in urma furtunii ce a avut loc in Capitala, sambata dupa amiaza. Nu este pentru prima oara cand se intampla un astfel de incident. In aprilie 2024, au fost distruse mai multe liste de semnaturi. Sediul Biroului Electoral Central […] The post Dezastru la BEC: sediu inundat și bucați de tavan cazute appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

