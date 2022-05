Stiri pe aceeasi tema

Mai multe persoane au fost date disparute in urma unei explozii a unei cisterne, joi, intr-o uzina chimica in Slovenia, iar 20 de muncitori au fost raniti - inclusiv doi grav - anunta conducerea uzinei si salvatori, relateaza AFP. Acest accident a avut loc joi dimineata in instalatia grupului Melamin,…

Mai multe persoane au fost date disparute in urma unei explozii a unei cisterne, joi, intr-o uzina chimica in Slovenia, iar 20 de muncitori au fost raniti – inclusiv doi grav – anunta conducerea uzinei si salvatori, informeaza News.ro . Accidentul a avut loc joi dimineata la instalatia grupului Melamin,…

Acest accident a avut loc joi dimineata in instalatia grupului Melamin, situata in centrul comunei Kocejve (sud-est), la aproximativ 60 de kilometri de capitala slovena Ljubljana. "O cisterna a explodat" dintr-un motiv nedeterminat, a declarat presei, la fata locului, seful brogazii pompierillor Leon…

Autoritatile sanitare americane au anuntat vineri ca ancheteaza 109 cazuri de hepatita de origine necunoscuta inregistrate la copii din SUA, dintre care cinci soldate cu deces, transmit AFP si Reuters.

Autoritățile din Taiwan califica drept „crude" masurile anti COVID impuse de China și spun ca nu vor copia modelul, anunța Reuters.

Ministrul Gabriela Firea a anunțat pe Facebook ca soții Rotundu au fost eliberați din arestul preventiv, insa nu-și pot vedea copilul in urmatoarele șase luni. Soții Rotundu au fost arestați preventiv in Danemarca la inceputul anului pentru presupusa maltratare a copilului lor. "Am fost informați ca…

Un bloc de locuit din Kiev și o uzina au fost bombardate. Autoritațile publice locale acuza militarii ruși pentru faptul ca s-ar face vinovați de atac. Un obuz a lovit cladirea de locuit, pompierii fiind alertați la ora 5:09, informeaza pompierii ucraineni. Cele mai afectate au fost primele…

Restricțiile anti-COVID au fost ridicate de autoritațile din Slovenia incepad de astazi, 21 februarie, in urma unei decizii guvernamentale de la sfarșitul saptamanii trecute, relateaza agenția DPA, citata de Agerpres.Incepand de luni, slovenii nu mai au nevoie de documentul care atesta vaccinarea anti-COVID,…