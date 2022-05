Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 13,76% in luna aprilie 2022, de la 10,15% in martie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 16,35%, cele alimentare cu 13,54%, iar serviciile cu 7,11%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 13,8% in luna aprilie a acestui an, de la 10,2% in luna martie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari scumpiri au avut loc la gaze, de 85%, cartofi, de 41% și la energie electrica, de 40%, arata INS, intr-un comunicat…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 10,15% in luna martie 2022, de la 8,53% in februarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,86%, cele alimentare cu 11,20%, iar serviciile cu 6,53%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de…

- Rata inflației a trecut de pragul de 10%, arata datele publicate marți de Institutul Național de Statistica (INS). Romania nu a mai avut de 18 ani, adica din anul 2004, o inflație cu doua cifre. Cele mai mari scumpiri fața de anul trecut au fost la gaze (46%), cartofi (36%) și combustibili (34%). Sursa:…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,53% in luna februarie 2022, de la 8,35% in ianuarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,33%, cele alimentare cu 8,84%, iar serviciile cu 6,08%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). “Preturile de consum…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2022, comparativ cu luna ianuarie 2021, a crescut la 8,4%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS) „Preturile de consum in luna ianuarie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 au crescut cu 1,5%. Rata anuala a inflatiei…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2022, comparativ cu luna ianuarie 2021, a crescut la 8,4-, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). "Preturile de consum in luna ianuarie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 au crescut cu 1,5-. Rata anuala a inflatiei in luna…

- Excluzand costurile volatile ale gazelor naturale si alimentelor, indicele preturilor de consum (IPC) a crescut cu 6%, comparativ cu o estimare de 5,9%. Inflatia de baza a crescut astfel la cel mai ridicat nivel din august 1982. Ratele lunare ale IPC au fost, de asemenea, mai ridicate decat se asteptau…