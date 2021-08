DEZASTRU înainte de începerea școlii: Județul în care 7 din 10 profesori NU s-au vaccinat anti-COVID-19 Aproape o treime dintre cadrele didactice active din judetul Giurgiu s-au vaccinat pana la aceasta data, a informat, luni, Institutia Prefectului. "Din cele aproximativ 2.300 de cadre didactice active la nivelul judetului Giurgiu, s-au vaccinat pana la aceasta data 711 cadre didactice", se arata intr-un comunicat de presa emis luni de Institutia Prefectului Judetului Giurgiu. Pe langa cele 771 de cadre didactice active care s-au vaccinat se mai adauga 221 de cadre didactice vaccinate din categoria personalului didactic auxiliar si 96 de angajati din randul personalului nedidactic,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a transmis astazi un mesaj foarte important cu privire la inceperea scolii, presedintele Romaniei incercand sa ii convinga pe romanii din toata tara cu privire la importanta vaccinarii pentru a tine scolile deschise si a nu muta procesul de invatare exclusiv in mediul online. “Ne aflam…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat un apel, joi, la adresa parintilor si a cadrelor didactice sa se vaccineze anti-COVID, pentru a proteja in acest fel sanatatea adultilor, dar si a copiilor, care nu se pot imuniza. "Fata de anul trecut, avem insa la dispozitie un instrument esential,…

- Utilizarea maștilor textile va fi interzisa in noul an școlar, toți elevii din invațamantul primar, gimnazial, liceal, precum și la nivelul universitaților și facultaților urmand a purta numai maști de uz medicinal, a anunțat marți Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Aceasta a prezentat marți principalele…

- Ministerul Educației pregateste formulare prin care va solicita acordul parintilor privind vaccinarea copiilor de peste 12 ani. Ministrul Educației a anunțat ca formularele vor fi distribuite dupa inceperea scolii, iar parinții vor putea raspunde cu „da" sau „nu". „Va fi un coordonator pe…

- 550 de persoane, printre care profesori, invațatori, educatori și angajați auxiliari de la instituțiile educaționale din oraș, au fost vaccinate ieri, 30 iulie, in cadrul unui maraton dedicat cadrelor didactice. Maratonul continua și astazi, fiind disponibile 4 seruri: Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca…

- 196 de dosare au fost depuse pentru gradațiile de merit. Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a afișat rezultatele finale, in urma evaluarii dosarelor. Din cele 196 de dosare depuse, 150 au fost declarate admise, unul a fost neevaluat și 45 au fost respinse. Este prima etapa din acest an, urmeaza…

- Potrivit informațiilor transmise de Prefectura Buzau, in momentul de fața in doar 27 de localitați mai sunt inca active cazuri de coronavirus, rata de infectare de la nivelul județului Buzau scazand la 0.15 imbolnaviri la mia de locuitori, cu 71 de cazuri inregistrate in ultimele doua saptamani. De…

- Conform statisticilor Inspectoratului Școlar Timiș, trei profesori sunt internați cu Covid-19, iar alți peste 300 continua predarea online, din cauza scenariului sau pentru ca sunt in carantina la domiciliu. Nu exista elevi spitalizați in județ.