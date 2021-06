Dezastru în Vrancea după ce un pod s-a rupt. Oamenii sunt complet IZOLAȚI Vremea rea incepe deja sa faca pagube in Romania. In satul Coza din comuna Tulnici județul Vrancea, viitura puternica a distrus un pod, izoland intreaga populație. Ploaia puternica de vinei seara a produs probleme in satul Coza din județul Vrancea, acolo unde s-a inregistrat o cantitate mare de precipitații. In acest moment, zeci de familii sunt izolate din cauza unei viituri pe raul Putna care a distrus podul intens circulat. Potrivit vrancea24.ro “sunt circa 100 de familii de partea cealalta a podului”. Totodata, sursa citata precizeaza ca oamenii din comuna nu au dormit aproape toata noaptea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul care a ajuns in Romania a stat la baza mai multor probleme consemnate in țara. In județul județul Neamț, cantitațile de apa stranse in urma ploilor au fost impresionante. Un barbat in varsta de 78 de ani a murit dupa ce a fost luat de viitura. El a fost gasit la 1 kilometru distanța […]

- Vreme instabila cu ploi abundente, care afecteaza Romania, se va mentine asa pana la inceputul saptamanii viitoare. In Moldova, județele Iași, Botosani, Suceava, Neamt si Vaslui se afla pana la ora 23:00, sub atenționare cod galben de ploi insemnate cantitativ și instabilitate atmosferica accentuata.…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri seara, o avertizare Cod rosu de inundatii pe rauri din judetul Vrancea, valabila pana sambata dimineata. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 18 iunie, ora 18:50 - 19 iunie, ora 9:00, se pot produce…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis astazi o avertizare Cod portocaliu de inundații, valabila pe rauri din 18 județe din țara, inclusiv pe rauri din județul Vrancea. Pana luni, alte rauri din țara sunt sub avertizare Cod galben. Codul portocaliu vizeaza rauri din județul…

- Dupa dezastrul de anul trecut, Romania ar putea avea una dintre cele mai bune recolte de cereale din ultimii ani. Vremea ploioasa e mana cereasca, spun fermierii care se așteapta la 7-8 tone de cereale la hectar.

- Biserica din satul Topești din comuna Barsești, județul Vrancea, a luat foc vineri dupa-amiaza, chiar in Vinerea Mare, din saptamana patimilor. Au fost mobilizate mai multe echipe de intervenție pentru a opri flacarile.La fața locului au intervenit 4 autospeciale de stingere si o ambulanța SMURD din…

- Biserica din satul Topești din comuna Barsești, județul Vrancea, a luat foc vineri dupa-amiaza, chiar in Vinerea Mare, din saptamana patimilor. Au fost mobilizate mai multe echipe de intervenție pentru a opri flacarile.La fața locului au intervenit 4 autospeciale de stingere si o ambulanța SMURD din…

- Lime a readus trotinetele electrice în Cluj-Napoca, dar fanii acestui mijloc de transport mai au de așteptat pâna când se pot bucura cu adevarat de ele. Ploaia și temperaturile scazute sunt în dezavantajul celor care și-ar dori sa foloseasca…