Dezastru în vestul țării – un om a murit, pagube materiale uriașe O persoana data disparuta, dupa ce localitatea Buceava-Soimus din judetul Arad a fost lovita de o viitura, a fost gasita decedata la cinci kilometri de la locuinta, potrivit Agerpres. UPDATE: Pe DJ 708 (Arad), intre localitatea Gurahont si Buceava-Soimus, un autoturism in care se aflau patru persoane (trei adulti si un minor) a fost surprins de apa, persoanele fiind salvate de catre fortele de interventie, iar autoturismul a fost mai apoi tractat intr-o zona de siguranta „Totodata, o persoana, pentru care a fost sesizata disparitia de la domiciliu a fost gasita la aproximativ 5 km de locuinta,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

