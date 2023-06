Stiri pe aceeasi tema

- Guillermo Sohnlein, care a fondat OceanGate impreuna cu Stockton Rush in 2009, vorbea cu un jurnalist de la BBC cand cel din urma i-a spus ca au fost gasite cateva bucați pe fundul oceanului in timpul cautarii submersibilului disparut, scrie tabloidul britanic Daily Mail.'Imi cer scuze, ce au fost gasite?",…

- Informații de ultima ora de la operațiunea de cautare a submarinului Titan, care a disparut in cursul zilei de duminica, 18 iunie, in afundul Oceanului Atlantic! Paza de Coasta a Statelor Unite a declarat joi, 22 iunie, ca o nava subacvatica a localizat un camp de resturi in apropierea Titanicului.…

- Un submersibil folosit pentru a transporta turisti pentru a vizita epava Titanicului a disparut si echipele de salvare au inceput operatiunile de cautare a vasului si de salvare a persoanelor aflate la bord, au anuntat luni compania privata OceanGate Expeditions si Garda de Coasta din Boston, transmit…

- Un submarin folosit la vizitarea epavei Titanicului de catre turisti a fost dat "disparut" in Oceanul Atlantic si a declansat o operatiune de cautare si salvare, relateaza BBC News. O operatune de cautare a submersibilului era in desfasurare luni, declara BBC Paza de Coasta din Boston. Nu se stie cate…

- Autostrada prabusita in Philadelphia. O portiune a autostrazii I-95 s-a prabusit in Philadelphia duminica dimineata, dupa un incendiu al unei autocisterne. Autoritatile estimeaza ca va fi nevoie de cateva luni pentru a restabili traficul pe aceasta axa rutiera cruciala, transmite AFP. Guvernatorul statului…

- O persoana a deschis focul miercuri intr-un spital din Atlanta, lasand in urma un mort si patru raniti inainte de a fugi si de a fi arestat dupa cateva ore, potrivit politiei acestui mare oras din sudul Statelor Unite, noteaza AFP.

- O persoana a deschis focul, miercuri, intr-un spital din Atlanta, ucigand o persoana si ranind patru, inainte de a fugi si de a fi arestat dupa cateva ore, potrivit politiei acestui mare oras din sudul Statelor Unite, informeaza news.ro.Suspectul a fost identificat de politia din Atlanta drept Deion…

- O cladire de patru etaje s-a prabușit in noaptea de sambata spre duminica, 8 spre 9 aprilie, in Marsilia, sudul Franței. In urma incidentului, cinci...