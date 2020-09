Dezastru în Spania. Autoritățile nu sunt pregătite în fața pandemiei O armata de macarale munceste nonstop in apropiere de aeroportul din Madrid pentru a ridica ”spitalul pandemiilor”, insa al doilea val al epidemiei covid-19 a inceput deja si pune la grea incercare sistemul sanatatii, relateaza AFP. De-a lungul autostrazii, zeci de camioane ridica nori de praf, pe un imens teren gol, unde aproape 450 de muncitori muncesc zi si noapte, din iulie. Betoniere fac beton continuu, tevi deverseaza ciment, iar sudori improasca cu scantei de pe stalpi inalti. ”Acum doua luni, aici nu era nimic”, spune zambind Alejo Mirando, directorul infrastructurilor sanitare ale regiunii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul autostrazii, zeci de camioane ridica nori de praf, pe un imens teren gol, unde aproape 450 de muncitori muncesc zi si noapte, din iulie. Betoniere fac beton continuu, tevi deverseaza ciment, iar sudori improasca cu scantei de pe stalpi inalti. "Acum doua luni, aici nu era nimic", spune zambind…

- Situatia in Europa este dramatica. 4.006.077 de infectari cu coronavirus au fost raportate pe continent de la debutul pandemiei. Mai mult de jumatate dintre cei infectati, mai exact 2.281.959, s-au vindecat, potrivit datelor oficiale. Peste 216.000 persoane au decedat in urma infectarii cu coronavirus.…

- Unul dintre cele mai vizitate locuri de pe planeta ramane inchis pentru turiștii straini pentru tot restul anului, din cauza pandemiei: ”Ramanem o zona rosie” Insula Bali din Indonezia va ramane inchisa pentru vizitatorii straini pentru restul acestui an din cauza cresterii cazurilor de…

- Guvernul belgian a inasprit din nou masurile de protecție, dupa ce in țara s-au inmulțit cazurile de coronavirus. Situația e din ce in ce mai grava, in special in orașul port Anvers, unde in ultima saptamana s-a inregistrat jumatate din numarul total de infectari.

- Liderul Pro Romania Victor Ponta spune ca situatia a scapat de sub control, avand in vedere evoluția pandemiei in Romania, iar oamenii nu mai au incredere in autoritati."Situatia a scapat de sub cotrol. Oamenii nu mai cred in autoritati. Aud de la specialisti lucruri ingrozitoare. Cum poti…

- "Situatia a scapat de sub cotrol. Oamenii nu mai cred in autoritati. Aud de la specialisti lucruri ingrozitoare. Cum poti sa spui acum ca nu avem ventilatoare?. Au trecut 6 luni de la inceperea pandemiei. Mi se pare ca e un haos. In afara de propaganda la televizor nu s-a facut nimic. Am vrut…

- PSD sustine ca este "extrem de ingrijorat" de situatia sanitara din tara si afirma ca proiectul de lege privind carantinarea si izolarea "nu trebuie si nu poate fi expediat fara o dezbatere serioasa". Potrivit unei postari pe Facebook a PSD, Guvernul PNL se comporta iresponsabil si "trimite…

- Industria HORECA este cea mai lovita ramura economica de pandemia de coronavirus. Conform specialistilor, industria restaurantelor va pierde in jur de 5.000 de locatii la nivel national, circa 10- din total, intrucat aceste locatii nu se vor mai putea redeschide in perioada urmatoare. Pierderile estimate…