DEZASTRU în sistemul medical! Zeci de mii de pacienți în pericol Haosul provocat de sistemul electronic de sanatate este o poveste fara sfarsit si da mari batai de cap medicilor si farmacistilor. Cei care sufera cel mai mult sunt pacientii, care nu pot beneficia de serviciile pentru care au cotizat. Cardul se blocheaza, iar retetele sau trimiterile nu pot fi eliberate, ceea ce duce la intarzierea primirii tratamentelor. Mai nou, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a implementat noi schimbari ceea ce a zdruncinat din nou tot sistemul. Acum medicii stau cu ochii pe computere,in speranta ca vor reusi sa prinda cate un moment in care functioneaza. Toate spitalele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

