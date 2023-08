Marile anunțuri de investiții și promisiunile de independența energetica a Romaniei au fost anihilate de Comisia Naționale de Strategie și Prognoza, care anunța scaderi majore de producție și creșteri ale importurilor. Din martie pana in iunie 2023, prognoza echilibrului energetic s-a modificat radical, in minus, bineințeles, semn ca inchiderile capacitaților nu sunt urmate de punerea […] The post Dezastru in sectorul energetic. In urmatorii 3 ani, scade producția și cresc importurile first appeared on Ziarul National .