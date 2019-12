Stiri pe aceeasi tema

- Chiar in prag de Sarbatori, Constanta este aruncata inapoi in timp si retraieste viata de acum 30 ani. Resedinta unui judet atat de important nu are agent termic de cateva zile, iar vineri dimineata, 20 decembrie, soferii de la compania de transport in comun au refuzat sa mai iasa pe traseu. Haosul…

- Turda a introdus in circulatie 20 de autobuze electrice cumparate din fonduri europene si a devenit astfel primul oras din Romania cu transport in comun exclusiv electric, scrie Mediafax. Primarul orasului Turda, Cristian Matei, a declarat, luni, ca a fost infiintata si o noua societate de transport…

- Sute de blocuri din cartierul craiovean Brazda lui Novac raman azi fara caldura si apa calda. Cauza, lucrari la reteau de transport agent termic primar a Complexului Energetic Oltenia. Vor ramane fara caldura si apa calda toate blocurile arondate PT 7, 9, 12, 13, 14 Brazda lui Novac. Intervalul orar…

- MagiHome a anunțat, joi, pe Facebook, ca pune la dispoziție noul sau sediu din Fundeni pentru pacienții de la spitalele din apropiere afectați de lipsa de apa calda și caldura. "Am auzit și noi ca Institutul Oncologic Fundeni, Institutul Clinic Fundeni si Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare…

- Constanta va fi „Capitala Tineretului din Romania“ in editia 2020-2021. Orasul de la malul marii, aflat intr-o stare avansata de degradare, a castigat competitia nationala si urmeaza a primi un buget de 2,64 milioane lei pentru proiecte dedicate.

- Reclama politica se vinde la colt de strada in aceste zile de precampanie electorala. Marile bulevarde din Constanta sunt impanzite de afise electorale de mai bine de doua saptamani. Din toate directiile, trei dintre candidatii la alegerile prezidentiale ne zambesc increzatori. Viorica Dancila ne transmite…