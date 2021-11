Un seism cu magnitudinea 7,5 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, in nordul statului Peru, din America de Sud. Specialistii de la sistemul de avertizare pentru tsunami din Statele Unite ale Americii au precizat ca nu a fost emisa o alerta de tsunami dupa acest cutremur de pamant. Cutremurul a avut epicentrul la circa […] The post Dezastru in Peru: un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter a panicat intreaga tara! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .