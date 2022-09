Stiri pe aceeasi tema

- Fabricat de CanSino, are ingrediente similare cu vaccinul injectabil, folosind un adenovirus inofensiv ca purtator pentru codul genetic, care invața organismul sa lupte impotriva Covid, potrivit BBC . Vaporii inhalați din Convidecia Air pot oferi o protecție buna dupa o singura inhalare, spune compania.…

- Un sistem de alerta in caz de urgența, care va permite trimiterea de alerte pe telefoanele mobile in caz de vreme severa sau alte evenimente care pun viața in pericol, va fi lansat in octombrie in Anglia, Scoția și Țara Galilor, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O avertizare pe o perioada de patru zile pentru ''caldura extrema'' a intrat in vigoare joi in Marea Britanie vizand regiuni din Anglia si Tara Galilor, unde temperaturile ar putea depasi 35 de grade Celsius intr-un alt val de canicula care ar putea pune presiune pe rezervele de apa si pe serviciile…

- Serviciul de meteorologie din Marea Britanie a emis marti o avertizare "amber" (chihlimbar) de "caldura extrema" valabila pentru unele regiuni din Anglia si Tara Galilor, fara a se intrevedea un ragaz de la vremea calduroasa si secetoasa care a condus la declansarea unor incendii, a doborat recorduri…

- Inotatorul roman Avram Iancu a devenit primul roman care a reusit sa traverseze inot Canalul Bristol, din Marea Britanie, a anunțat sportivul pe pagina de social media.„Inimile romanilor din Țara Galilor și Anglia rezoneaza cu aceasta acțiune romaneasca”„In urma cu doua luni eram in spital, internat…

- O femeie din Marea Britanie, care a susținut peste 100 de examene de conducere pentru alte persoane, a fost incarcerata, potrivit Sky News. Potrivit anchetatorilor, tanara de 29 de ani a comis infracțiunnile in numeroase orașe din Anglia și Țara Galilor. De peste 100 de ori ea s-a dat drept alte…