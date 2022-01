Un incendiu de proportii a lovit 19 oameni din localitatea Comandau, județul Harghita. Flacarile au mustuit 8 locuinte. Cinci dintre cele opt case afectate au ars complet, iar celelalte trei la nivelul acoperișului. 19 persoane au fost evacuate, printre care și trei minori de un an, șase ani și 17 ani. Vecinii celor care au […] The post DEZASTRU in judetul Harghita: clipe de groaza pentru 19 oameni ale caror case au fost mistuite de flacari! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .