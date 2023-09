Dezastru în iulie. Natalitatea scade, mortalitatea crește, în România In iulie 2023 s-au nascut 14.287 de copii, cu 1.967 mai multi decat in luna iunie 2023, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Numarul deceselor inregistrate in luna iulie 2023 a fost de 18.946 (9.904 barbati si 9.042 femei), cu 793 decese (350 barbati si 443 femei) mai multe decat in luna iunie 2023. ”In iulie 2023 s-a inregistrat nasterea a 14.287 copii, cu 1.967 mai multi copii decat in luna iunie 2023. Numarul deceselor inregistrate in luna iulie 2023 a fost de 18.946 (9.904 barbati si 9.042 femei), cu 793 decese (350 barbati si 443 femei) mai multe decat in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

