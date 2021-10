Dezastru în Italia VIDEO Nordul Italiei ramane sub ape. Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de calatorie pentru romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca țara se confrunta cu un cod rosu de precipitatii puternice. Italia ramane sub ape, oamenii sunt disperați. Zeci de case au fost distruse, iar școlile au fost inchise de urgența. Cea mai afectata regiune este Liguria. Aici s-au inregistrat precipitații record. De asemenea, Lazio, Umbria, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto si nordul-estul regiunii Sardinia sunt afectate de inundații. Meteorologii au emis cod galben de ploi abundente.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

